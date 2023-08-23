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Сегодня, 13:28

Чусовитина рассказала, что не зацикливается на выступлении на Олимпиаде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участница восьми Олимпиад гимнастка Оксана Чусовитина не зациклена на том, чтобы любой ценой отобраться и выступить на девятых для себя Играх.

«Конечно, я хочу выступить на Олимпиаде в Париже. Но не зацикливаюсь сейчас на этом. Получится отобраться на Игры и выступить там, будет хорошо, а нет так нет. Я полноценно тренируюсь, но делаю это в первую очередь для себя. Осенью в Ташкенте откроется академия гимнастики, она потребует к себе очень много внимания. Некоторые думают, что я боюсь завершить карьеру из-за неопределенности. Но это неправда, я тренируюсь, пока у меня это получается, пока мне нравится. И у меня есть академия, мне будет чем заняться», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

Выступающая за Узбекистан Чусовитина планирует отобраться на Олимпиаду через этапы Кубка мира, которые пройдут в начале 2024 года. Ближайшим стартом для спортсменки станут Азиатские игры, которые пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/18566389
Олимпиада
Оксана Чусовитина
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