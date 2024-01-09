Далалоян, Нагорный и Мельникова не планируют завершать карьеру

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о планах лидеров национальной команды.

«Далалоян, Нагорный и Мельникова тренируются, готовятся к турнирам. Все будет хорошо. У них нет пока планов завершать карьеру», — цитирует Родионенко Sport24.

Ранее российский гимнаст Иван Стретович объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет.

26-летний Никита Нагорный и 27-летний Артур Далалоян — чемпионы Олимпийских игр-2020 в мужском командном первенстве, 23-летняя Ангелина Мельникова — в женском.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.