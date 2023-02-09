Артур Далалоян: «Считал, что гимнасты лучше приспособлены к шоу «Суперниндзя», чем, например, футболисты»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к выступлению в телешоу «Суперниндзя», участником нового сезона которого он стал.

— Конечно, гимнасты лучше приспособлены к таким испытаниям, нежели, к примеру, футболисты, — сказал Далалоян. — Мы всю жизнь прыгаем, подтягиваемся, ловкие, растянутые. Так, по крайней мере, я думал (смеется). Но в любом деле нужна специальная подготовка. И еще один важный нюанс. Мы с детства привыкли выходить на помост еще до соревнований. Опробовать каждый снаряд, тренировать элементы, нарабатывать комбинации. А здесь до выступления можно только один раз увидеть площадку, и это очень важный фактор. Руками трогать ничего нельзя — и когда выходишь на старт, все нужно проходить с листа. Не каждому это дано.

— Сколько времени прошло между приглашением и съемками, успели что-то подготовить специально к шоу?

— Около месяца, наверное. Когда меня позвали на «Суперниндзя», еще не закончился сезон, я серьезно готовился к Спартакиаде. После важных стартов всегда нужно сбросить нагрузку, отдохнуть, восстановиться, чтобы не получить травм. Поэтому целенаправленно к шоу готовился около недели. Занимался у себя в зале, плюс успел сходить на одну тренировку к профессионалу, который уже не первый год выступает на проекте, знает элементы трассы, какие-то тонкости.

Первый выпуск проекта выйдет в эфир 13 февраля.