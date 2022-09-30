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Сегодня, 17:23

Далалоян считает, что усложнение комбинаций стало причиной ошибок в вольных упражнениях на Спартакиаде

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян объяснил, почему ему не удалось попасть в число призером в вольных упражнениях на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Турнир проходит в Казани.

«Допустил падения на второй связке, на сложной, которая самую большую надбавку дает. Решил попробовать новую диагональ, потому что комбинации надо усложнять, надо расти, делать какие-то новшества, в комбинации добавлять сложность. Решил попробовать, почувствовал, что состояние хорошее будет, но не все сразу получается», — приводит слова Далалояна ТАСС.

26-летний Далалоян стал пятым в вольных упражнениях 30 сентября на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Кирилл Прокопьев занял первое место, третье у Ивана Стретовича.

Источник: https://tass.ru/sport/15920077
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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