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Допинг

Сегодня, 14:30

Далалоян: «В гимнастике допинг не поможет»

Далалоян считает, что в гимнастике допинг не поможет
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Артур Далалоян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян в интервью «СЭ» высказался об отмене допинг-контроля в спорте.

— Мы упомянули Игры дружбы, и они сейчас подвисли из-за непонимания, как организовать допинг-контроль. Параллельно есть проект Игр без допинга, которые в шутку назвали «Стероидными играми». Ты как относишься к спорту без допинг-контроля?

— Честно, не слышал про такой проект, но в нашем виде спорта... какая разница? Не буду говорить за все виды, но думаю, что у нас в гимнастике никакой допинг не поможет, чтобы добиться результата.

— А разве выносливость повысить он не может?

— У нас разве нужна какая-то сверхвыносливость? Выход к снаряду максимум 1:20, и комбинация заканчивается. Для тренировок? Не знаю, не знаю. Нет, в любом случае допинг-контроль в спорте должен быть, он нужен. Уже другой вопрос, насколько он объективный и здоровый, все эти проверки — как они организуются. Это важный вопрос.

Артур Далалоян. «Олимпиада для меня — уже не вершина спорта». Далалоян предрекает появление альтернативы Играм

Артур Далалоян
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