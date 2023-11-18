Далалоян заявил, что пока не думал о завершении карьеры

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян подчеркнул, что не задумывается о завершении карьеры, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.

«Пока что не задумывался о завершении карьеры. Наоборот, концентрируюсь на том, что этот сезон должен быть насыщен соревнованиями. Планируются Игры БРИКС и Игры Дружбы, которые достаточно интересные. К тому же немалое количество стран подтвердили свое участие. Будет очень интересно! Как спортсмены решим это на соревнованиях, когда увидим атлетов, представляющих другие страны», — приводит слова Далалояна Sport24.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.