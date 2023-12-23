Белявский — о зарплатах футболистов: «У меня нет ни зависти, ни огорчения»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном турнире Давид Белявский рассказал, не огорчает ли его тот факт, что футболисты зарабатывают больше, чем он.

«В футболе бизнес. Пускай все зарабатывают. Тем более, у них частные клубы. Они сколько хотят, им столько и платят. А мы — государственная система. Обиды нет. Конечно, я не против столько зарабатывать, буду только за. Но у меня нет ни зависти, ни огорчения. В гимнастике в году два основных старта: Кубок России и чемпионат. В футболе 30 туров. Если бы нас транслировали 30 раз, говорили о нас, делали ту же самую рекламу, как в футболе. Там большие деньги — это понятно. У нас, к сожалению, вот такая ситуация», — приводит слова Белявского Sport24.

31-летний Белявский — олимпийский чемпион 2020 года и серебряный призер Игр-2016 в командном многоборье, бронзовый призер Олимпиады-2016 в упражнении на параллельных брусьях, чемпион мира 2019 года в командном многоборье и семикратный чемпион Европы.