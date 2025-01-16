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Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:40

Девять российских гимнасток отправили заявки на получение нейтрального статуса

Сергей Лисин
автор отдела спорта
Девять девушек из сборной России по спортивной гимнастике отправили заявки на получение нейтрального статуса.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в общей сложности девять девушек из состава сборной России по спортивной гимнастике отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную федерацию гимнастики в декабре 2024 года.

Среди них олимпийские чемпионки Виктория Листунова и Ангелина Мельникова, чьи фамилии ранее уже были озвучены. Фамилии остальных семи также известны редакции.

С момента подачи заявок прошел уже месяц, никакой новой информации от международной федерации не поступало. Сезон этапов Кубка мира в спортивной гимнастике стартует в конце февраля:

20-23.02 Коттбус (Германия)
06-09.03 Баку (Азербайджан)
20-23.03 Анталья (Турция)
10-13.04 Осиек (Хорватия)
16-19.04 Доха (Катар)
25-28.04 Каир (Египет)

В 2025 году в правила подсчета суммы очков, для определения итогового победителя внесены существенные изменения. Ранее этапов КМ было четыре, теперь их шесть. И если ранее для подсчета общей суммы очков на каждом снаряде брались три лучших места, занятых спортсменом на этапах, то теперь, так как этапов больше, учитывать будут четыре лучших места.

Решение о допуске спортсменов из РФ на чемпионат Европы пока нет. В 2024 году Европейская федерация гимнастики отказалась допускать «нейтралов», несмотря на то, что они успешно выступали на этапах Кубка мира.

Точной информации о регламенте допуска получивших нейтральный статус спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия) 19-25 октября, пока также нет. В случае с другими сборными туда допускаются шесть мужчин и четыре женщины от национальной федерации, при максимальной заявке «три спортсмена на снаряд». Однако, распространяется ли это правило на «нейтралов», которые не представляют страну либо национальную федерацию, — не уточнялось.

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Сборная России по спортивной гимнастике
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