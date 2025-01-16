Девять российских гимнасток отправили заявки на получение нейтрального статуса

Как стало известно «СЭ», в общей сложности девять девушек из состава сборной России по спортивной гимнастике отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную федерацию гимнастики в декабре 2024 года.

Среди них олимпийские чемпионки Виктория Листунова и Ангелина Мельникова, чьи фамилии ранее уже были озвучены. Фамилии остальных семи также известны редакции.

С момента подачи заявок прошел уже месяц, никакой новой информации от международной федерации не поступало. Сезон этапов Кубка мира в спортивной гимнастике стартует в конце февраля:

20-23.02 Коттбус (Германия)

06-09.03 Баку (Азербайджан)

20-23.03 Анталья (Турция)

10-13.04 Осиек (Хорватия)

16-19.04 Доха (Катар)

25-28.04 Каир (Египет)

В 2025 году в правила подсчета суммы очков, для определения итогового победителя внесены существенные изменения. Ранее этапов КМ было четыре, теперь их шесть. И если ранее для подсчета общей суммы очков на каждом снаряде брались три лучших места, занятых спортсменом на этапах, то теперь, так как этапов больше, учитывать будут четыре лучших места.

Решение о допуске спортсменов из РФ на чемпионат Европы пока нет. В 2024 году Европейская федерация гимнастики отказалась допускать «нейтралов», несмотря на то, что они успешно выступали на этапах Кубка мира.

Точной информации о регламенте допуска получивших нейтральный статус спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия) 19-25 октября, пока также нет. В случае с другими сборными туда допускаются шесть мужчин и четыре женщины от национальной федерации, при максимальной заявке «три спортсмена на снаряд». Однако, распространяется ли это правило на «нейтралов», которые не представляют страну либо национальную федерацию, — не уточнялось.