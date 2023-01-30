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Сегодня, 20:28

Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина выписана из больницы

Руслан Минаев
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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина покинула клинику, в которой находилась около месяца.

«Ларису Семеновну сегодня выписали после обеда, она уехала домой вместе с приехавшей за ней дочерью, — цитирует ТАСС директора специализированной ДЮШ олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ольгу Коркач. — Настроение хорошее, давление в норме. Утром Лариса Семеновна прошла все необходимые процедуры. У нее все нормально».

Ранее стало известно, что Латынина госпитализирована с инфарктом. Позже двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова сообщила, что 88-летняя Латынина находится в больнице на плановом обследовании.

Источник: ТАСС
Лариса Латынина
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