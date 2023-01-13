Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина рассказала о состоянии своего здоровья

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья.

12 января matchrv.ru сообщал, что Латынина госпитализирована с инфарктом.

«Со мной все в порядке, я хорошо себя чувствую, — цитирует Латынину ТАСС. — Никакого инфаркта у меня не было, сейчас я нахожусь на плановом углубленном обследовании. Не исключаю, что скоро выпишусь домой. О моем здоровье все беспокоятся, я не остаюсь без внимания, что очень приятно».

88-летняя Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).