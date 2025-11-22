Духно выиграл золото в многоборье на юниорском чемпионате мира

Россиянин Арсений Духно победил в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).

17-летний спортсмен в сумме набрал 82,031 балла. Серебряным призером стал японец Нао Одзима (81,799), бронзовым — китаец Ян Ланьбинь (81,099).

Ранее Духно отобрался в финалы в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на коне и кольцах. Финальные соревнования в отдельных видах пройдут в воскресенье и понедельник.

Духно является единственным российским гимнастом в мужской программе чемпионата мира в Маниле.