Мустафина рассказала об опыте работы судьей: «Взгляд с другой стороны. Приходит понимание»

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в интервью «СЭ» рассказала об опыте судейства на соревнованиях.

«Мне понравилось судить. Но я не вижу себя судьей. Мне судейство нужно скорее больше для того, чтобы лучше понимать тренерскую работу. Взгляд с другой стороны. Где какие ошибки, где какие правила. Как вообще смотрит судья на спортсмена, что он хочет увидеть от него? Это интересно. Когда ты как тренер смотришь на ученика тебе кажется, что все хорошо. А потом садишься как судья и начинаешь чертить палочки. Тут-то и приходит понимание, что все не так.

Эпизоды несправедливого судейства из собственной карьеры? Нет, знаете, никогда об этом не думала и думать даже не собираюсь. Это все пройденный этап. У меня другая жизнь", — сказала Мустафина.

Отметим, что с прошлого года гимнастка работает старшим тренером молодежной сборной России.