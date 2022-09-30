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Сегодня, 17:10

Мустафина — о мотивации: «Если есть сомнения, может тогда и не стоит продолжать?»

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в интервью "СЭ" рассказала о мотивации к тренировкам молодых спортсменов.

«У моих детей нет проблем с мотивацией. Потому что им нравится это дело. Им нравится то, чем они занимаются. Мы постоянно спрашиваем об этом детей. А если нравится, то давай тогда делать так как надо. Поэтому они даже и не думают лишнего. Даже если не будет международных стартов, есть же всероссийские. Будут выступать на них. Понимаете, им нравится сам процесс. Нравятся тренировки, выступления.

По крайней мере пока что мне не приходилось никого убеждать. Но я бы наверное и не стала. Если есть сомнения... может тогда и не стоит продолжать? Я считаю, что они уже люди взрослые и сами решат. 14 лет уже достаточный возраст, чтобы самому решить, что им дальше в жизни нужно. Понятное дело, что все мечтают выступить на чемпионате мира, на Олимпиаде... Но мы же все надеемся на лучшее. Верить в лучшее не перестаем. Я тоже верю, что все как можно скорее разрешится», — сказала Мустафина.

С прошлого года гимнастка работает старшим тренером молодежной сборной России.

 
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Алия Мустафина
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