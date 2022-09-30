Мустафина — о своем тренерском стиле: «Они уважают нас — мы их. Доверие и любовь»

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина в интервью «СЭ» рассказала о стиле своей тренерской работы.

«Я за то, чтобы уважать друг друга. Они уважают нас и нашу работу, мы уважаем их. У нас нет ни ругани, ни ора, ни криков. Уважение, доверие и любовь. Мы все объясняем, разъясняем. Вообще я за конструктивный подход в работе. И у меня очень доверительные, даже близкие отношения с детьми.

Говорить о своем опыте? Это одна из возможных стратегий, но она не совсем правильная. Хорошо, ты поступал следующим образом и это помогло тебе победить. Важный опыт, но нужно понимать, что перед тобой совершенно другой человек. Это все надо модернизировать, исправлять. И вообще нет общей методики для всех. Хорошему тренеру нужно уметь подбирать отдельный подход для каждого ученика. И я таких ошибок стараюсь не допускать. Как минимум обращать внимание на них», — сказала Мустафина.

С прошлого года гимнастка работает старшим тренером молодежной сборной России.