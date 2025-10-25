Европейский гимнастический союз в ноябре обсудит допуск россиян на ЧЕ

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов сообщил, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) в ноябре 2025-го обсудит вопрос допуска российских спортсменов к участию в чемпионате Европы.

«Участие в следующем чемпионате мира? Для этого нам нужно решить серьезную проблему запрета на участие в европейских соревнованиях. В Праге в конце ноября будет проходить конгресс, на котором этот вопрос будет решаться. Если нам удастся снять этот запрет, то у нас открыта дорога на чемпионат мира и на Олимпийские игры при условии, что мы все будем делать хорошо», — приводит слов Титова ТАСС.

На прошедшем чемпионате мира в Джакарте российские гимнасты заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете. У команды две золотые медали, одна серебряная и одна бронзовая.

Чемпионат Европы пройдет в августе 2026 года.