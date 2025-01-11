Федерация гимнастики России ожидает ответ FIG по заявкам на нейтральный статус к середине февраля

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о статусе заявок на нейтральный статус.

«Сейчас FIG (Международная федерация гимнастики. — Прим. «СЭ») изучает материалы, наши заявки, которые присланы. Ничего нового сейчас пока. Рассматривают около двух месяцев. Я думаю, что, может быть, получится чуть быстрее. К середине февраля ждем первых результатов», — сказал Титов «СЭ».

Первым крупным стартом в международном календаре станет этап Кубка мира в Коттбусе (Германия), который пройдет 20-23 февраля.