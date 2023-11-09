Федерация спортивной гимнастики России отозвала иск в CAS

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал «СЭ» об отзыве иска в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы отозвали иск. Это произошло некоторое время назад. Совет FIG внес поправки в устав, наделяющие исполком правом отстранять федерации, а мы именно против этого выступали, на этом строилась защита. Кейс стал юридически ничтожным. Как защищать интересы сейчас? Мы получили право допуска нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Будем добиваться, чтобы эти условия были комфортны», — сказал Титов «СЭ».

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Сообщалось, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты смогут выступать в соревнованиях с 1 января 2024 года.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.