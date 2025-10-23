FIG пока не утвердила список российских гимнастов-юниоров для участия в ЧМ

Международная федерация гимнастики (FIG) выделила для российских гимнастов две путевки на юниорский чемпионат мира, но пока не назвала имена участников, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Соревнования пройдут в Маниле, столице Филиппин, с 20 по 24 ноября. Ожидается участие не менее 265 гимнастов, среди них белоруска София Штыхецкая и двое россиян.

По информации ТАСС, в Маниле выступят Арсений Духно и Милана Каюмова. Спортсмены ранее выступали на взрослом чемпионате России, но пока не получили нейтральные статусы и не могут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG.