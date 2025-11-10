FIG предоставила нейтральный статус тренеру Суходольскому, который ранее получил отказ

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус российскому тренеру по спортивной гимнастике Валентину Суходольскому, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

В марте специалист получил отказ в предоставлении нейтрального статуса из-за совместного фото с бывшим министром спорта РФ Олегом Матыциным, который был включен в санкционные списки. После этого тренер подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIG, но в середине августа он был отозван.

Суходольский является личным тренером участника чемпионата мира-2025 в Индонезии Ильи Заики.

В понедельник также стало известно, что Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус россиянам Арсению Духно и Милане Каюмовой, заявленным для участия в юниорском чемпионате мира в Маниле.