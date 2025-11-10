FIG предоставила нейтральный статус тренеру Суходольскому, который ранее получил отказ

10 ноября, 20:36
Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус российскому тренеру по спортивной гимнастике Валентину Суходольскому, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
В марте специалист получил отказ в предоставлении нейтрального статуса из-за совместного фото с бывшим министром спорта РФ Олегом Матыциным, который был включен в санкционные списки. После этого тренер подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение FIG, но в середине августа он был отозван.
Суходольский является личным тренером участника чемпионата мира-2025 в Индонезии Ильи Заики.
В понедельник также стало известно, что Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус россиянам Арсению Духно и Милане Каюмовой, заявленным для участия в юниорском чемпионате мира в Маниле.