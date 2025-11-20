Видео
Сегодня, 09:37

FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам

Анастасия Пилипенко

К середине ноября Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам, тренерам, судьям и медикам, сообщает ТАСС.

Среди них 88 представляют прыжки на батуте, 85 — художественную гимнастику, 67 — спортивную гимнастику, 10 — спортивную аэробику. Также нейтральный статус от FIG получили 105 белорусских спортсменов.

В начале февраля 2024 года первыми из россиян нейтральный статус получили прыгуны на батуте Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Никита Касимов и Яна Лебедева, которая в следующем году стала выступать за Белоруссию.

По решению FIG российские и белорусские спортсмены могут участвовать в турнирах только в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
