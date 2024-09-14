Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:20

Гендиректор РЖД Белозеров может возглавить объединенную Федерацию гимнастики России

Глава РЖД Олег Белозеров.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров выдвинут в качестве кандидата на пост главы объединенной Федерации гимнастики России (ФГР), об этом сообщил министр спорта РФ Михиал Дегтярев.

«Идея объединения всех федераций по гимнастическим видам спорта обсуждалась десятилетиями и, наконец, созрела до конкретного решения. На глобальном уровне они давно собраны в единую Международную федерацию гимнастики», — цитируют Дегтярева «РИА Новости».

Ранее в министерстве спорта заявили о принятии решения объединить все отраслевые гимнастические федерации страны в единую Федерацию гимнастики России (ФГР). На данный момент существуют Федерация спортивной гимнастики России, Всероссийская федерация художественной гимнастики. Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Главы организаций поддержали идею минспорта.

Источник: РИА Новости Спорт
Михаил Дегтярев
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Какие трансферные сделки в РПЛ сорвались и почему
NL Times узнал о причине отмены Нидерландами поставки ПВО Patriot Киеву
В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ у границ страны
Сегодня
Вчера
Неделя