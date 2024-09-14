Гендиректор РЖД Белозеров может возглавить объединенную Федерацию гимнастики России

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров выдвинут в качестве кандидата на пост главы объединенной Федерации гимнастики России (ФГР), об этом сообщил министр спорта РФ Михиал Дегтярев.

«Идея объединения всех федераций по гимнастическим видам спорта обсуждалась десятилетиями и, наконец, созрела до конкретного решения. На глобальном уровне они давно собраны в единую Международную федерацию гимнастики», — цитируют Дегтярева «РИА Новости».

Ранее в министерстве спорта заявили о принятии решения объединить все отраслевые гимнастические федерации страны в единую Федерацию гимнастики России (ФГР). На данный момент существуют Федерация спортивной гимнастики России, Всероссийская федерация художественной гимнастики. Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики. Главы организаций поддержали идею минспорта.