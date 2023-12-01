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Сегодня, 11:45

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии на официальные европейские соревнования по гимнастике с 1 января 2024 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление союза.

Такое решение принято на заседании European Gymnastics в болгарской Софии. Таким образом, организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG).

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам. Согласно тексту, на соревнованиях могут выступить только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связи с вооруженными силами. Форма таких спортсменов должна быть светло-синего оттенка, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, на форме не должно быть национальной символики.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231201/gimnastika-1913112529.html
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