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28 сентября, 20:43

Гимнаст Белявский доволен своим выступлением в финале Спартакиады в личном многоборье

Виктория Кравченко

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский прокомментировал свое выступление в личном многоборье в финале Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. Он набрал 165,029 балла и стал вторым.

«Отличное выступление сегодня, за исключением первого снаряда. Так, все хорошо прошло, я рад своему результату. На первом снаряде (вольные упражнения — прим. ТАСС) допускал ошибки грубые, на предпоследней связке немного сняли, из-за этого оценка такая маленькая. Так мог бы и побороться за первое место, думаю. Плюс, я сегодня в роли догоняющего был. [Баллы] суммируются по двум дням многоборья», — цитирует Белявского ТАСС.

Первое место занял Никита Нагорный (166,830), третье — Даниел Маринов (164,930).

Источник: https://tass.ru/sport/15901111
Давид Белявский
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