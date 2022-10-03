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Сегодня, 11:30

Гимнаст Белявский пожаловался на отсутствие современной инфраструктуры по виду спорта в стране

Рустам Имамов
Корреспондент
Давид Белявский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал о том, чего не хватает его виду спорта для полноценного развития в России.

«Очень много детей сейчас занимаются гимнастикой. В залах уже места не хватает! Это видно по тому, как наши ребята уже и частные залы открывают. Ажиотаж большой. Но дальше нужно куда-то двигаться, а вот залов хорошего уровня у нас по стране немного. Сейчас другая проблема, не в интересе детей и их родителей, а в инфраструктуре. Нужно, чтобы в разных городах страны были хорошие тренировочные залы. Сейчас у нас базы мирового уровня есть разве что в Казани, Новосибирске, Пензе, Калуге, Владимире и Москве. Это не так много. Нужна инфраструктура», — сказал Белявский.

Отметим, что российские гимнасты на Олимпиаде в Токио впервые в истории завоевали командное золото как у мужчин, так и у женщин.

Давид Белявский. «Верим, что попадем на Игры в Париже. Иначе бы не выступали». Олимпийский чемпион — о российской гимнастике

Сборная России по спортивной гимнастике
Давид Белявский
Спортивная гимнастика
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