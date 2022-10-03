Гимнаст Белявский рассказал, как смотрит международные соревнования по телевизору

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский в интервью «СЭ» рассказал о том, с какими эмоциями смотрит международные соревнования в период действия санкций.

«Эмоции… разные. Но они были сильными не сейчас, не во время самих соревнований, а когда мы узнали, что нас отстранили. А когда ты смотришь по телевизору дома, то уже без лишних эмоций просто оцениваешь, хорошо выступил тот или иной спортсмен или плохо. Что-то для себя ищешь.

Приятно видеть, когда даже твой соперник что-то красивое сделал, прикольное. Выучил новый элемент, попробовал другую комбинацию. Смотришь на тонкие технические моменты, сугубо профессиональные. Из последнего смотрели чемпионат Европы. В Европе сейчас в лидерах команда Британии. Их ребята и в командном первенстве хорошо выступили, и в многоборье», — сказал Белявский.

Отметим, что российские гимнасты не имеют права на участие в международных соревнованиях под эгидой FIG как минимум до конца 2022 года.