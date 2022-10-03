Гимнаст Белявский высказался о возможности выступления на Олимпиаде в Париже и Лос-Анджелесе

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я уже не так молод, чтобы до Лос-Анджелеса ждать. Мне уже 30 лет. В 2028 году будет 36... Честно скажу, сложно будет уже попадать. Не исключено, конечно, что останусь выступать по одному снаряду. Но сейчас это все сложно прикидывать и загадывать. Самое главное — это чтобы нас в принципе хоть куда-то допустили. Потом уже будем говорить об Олимпиадах... Есть все-таки вера, что нас скоро допустят. Если бы мы не верили, то уже бы и не занимались спортом», — сказал Белявский.

Отметим, что российские гимнасты не имеют права на участие в международных соревнованиях под эгидой FIG как минимум до конца 2022 года.