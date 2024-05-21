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Сегодня, 14:00

Гимнаст Далалоян назвал любимого фигуриста

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Артур Далалоян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян в интервью «СЭ» рассказал, что ходит на фигурное катание.

— Могли ли вы меня видеть на фигурном катании? На соревнованиях вряд ли, а на шоу я часто хожу с семьей, это правда.

— Сам бы не хотел на коньках себя попробовать в шоу-турнире или каком-нибудь «Ледниковом периоде»?

— Я, конечно, катаюсь на коньках и люблю это дело, но... скорее для себя. Такой формат был бы для меня невероятно новым. Почему-то сомневаюсь, что из меня получился бы фигурист. (Смеется.)

— Тогда есть ли фаворит или фаворитка среди фигуристов?

— Если вспоминать юность, то Алексей Ягудин. Невероятно талантливый человек, и не только в спорте, но на льду он устраивал невероятное шоу. Мы с ним лично знакомы, он мой друг. Леша — крутой. Даже учитывая, что он давно не выступает на соревнованиях, но он катается на шоу и показывает высокий уровень.

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Алексей Ягудин
Артур Далалоян
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