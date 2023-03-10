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Сегодня, 14:17

Гимнаст Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья

Мария Гусева
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Артур Далалоян досрочно завершил выступление на чемпионате России из-за повреждения кожных покровов ладоней.

«Артур, который уже давно испытывает проблемы с ладонями, вынужден сняться с чемпионата России, — цитирует ТАСС Родионенко. — Он пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах».

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.

Источник: ТАСС
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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