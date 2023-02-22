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Сегодня, 10:32

Гимнаст Далалоян заявил, что не будет в текущем сезоне выступать в итальянской серии А

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, ставший в прошлом сезоне бронзовым призером клубного чемпионата Италии, не планирует в 2023 году возвращаться в серию А.

«Перед началом нового сезона мы не вели никаких переговоров с руководством этого клуба. Я еще после завершения того сезона понимал, что если ситуация в мире не изменится, то я, скорее всего, в чемпионате Италии не буду выступать. И сам туда не рвусь, не задаю никаких вопросов, потому что знаю, как настроена Европа сейчас в отношении России», — приводит слова Далалояна ТАСС.

После победы в составе российской команды на Олимпиаде в Токио Далалоян в августе 2021 года заключил контракт с Gymnastic Romagna Team. В составе этого клуба он весной стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии.

Источник: https://tass.ru/sport/17114207
Сборная России по спортивной гимнастике
Артур Далалоян
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