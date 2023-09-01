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Сегодня, 17:39

Гимнаст Даниел Маринов выиграл Кубок России в индивидуальном многоборье

Виктория Кравченко
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Даниел Маринов на Кубке России по спортивной гимнастике занял первое место в индивидуальном многоборье. По сумме выступлений на шести снарядах он получил от судей 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050). Третьим стал Иван Куляк (80,800).

В субботу и воскресенье на Кубке России пройдут соревнования в отдельных видах у мужчин и женщин.

Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус

Мужчины. Индивидуальное многоборье

1. Даниел Маринов — 84,850

2. Сергей Найдин — 83,050

3. Иван Куляк — 80,800

4. Кирилл Прокопьев — 80,100

5. Виктор Калюжин — 79,600

6. Евгений Кисель — 73,300

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