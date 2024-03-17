Гимнаст Климентьев летом получил запрет на занятия спортом

17 марта, 11:54
Гимнаст Григорий Климентьев рассказал, что летом врачи запретили ему заниматься спортом из-за паралича лицевых мышц.
По словам спортсмена, причиной проблем стало воспаление нерва.
«Были определенные организационные сложности, связанные в том числе с получением медицинского допуска, и так получилось, что я только с ноября начал более-менее нормально тренироваться, а к новому году стал потихоньку приходить в форму», — цитирует спортсмена ТАСС.
23-летний Климентьев является бронзовым призером чемпионата мира.