Гимнаст Карцев после Олимпиады в Токио думал о завершении карьеры

Российский гимнаст Александр Карцев, который примет участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии, мог завершить карьеру.

23-летний спортсмен пропустил несколько сезонов после Олимпийских игр в Токио из-за травм и операций.

«Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, потом очень сложно в течение полутора лет восстанавливался. Мне помогла вера в себя, а также поддержка родных и близких. За эти тяжелые годы я переосмыслил всю свою жизнь, на многое стал смотреть по-другому, сейчас я наслаждаюсь гимнастикой, наслаждаюсь тренировками. У меня был очень сложный период, но я благодарен судьбе за то, что он был», — цитирует спортсмена ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Карцев занял 29-е место в личном многоборье и завершил выступление. Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.