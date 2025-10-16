Видео
Спортивная гимнастика

16 октября, 09:10

Гимнаст Карцев после Олимпиады в Токио думал о завершении карьеры

Российский гимнаст Александр Карцев, который примет участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии, мог завершить карьеру.

23-летний спортсмен пропустил несколько сезонов после Олимпийских игр в Токио из-за травм и операций.

«Иногда мне казалось, что надо ставить точку, две операции я перенес, потом очень сложно в течение полутора лет восстанавливался. Мне помогла вера в себя, а также поддержка родных и близких. За эти тяжелые годы я переосмыслил всю свою жизнь, на многое стал смотреть по-другому, сейчас я наслаждаюсь гимнастикой, наслаждаюсь тренировками. У меня был очень сложный период, но я благодарен судьбе за то, что он был», — цитирует спортсмена ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Карцев занял 29-е место в личном многоборье и завершил выступление. Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Источник: ТАСС
