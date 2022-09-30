Гимнаст Климентьев стал чемпионом Спартакиады в упражнениях на кольцах

Сегодня, 16:41
Гимнаст Григорий Климентьев выиграл упражнения на кольцах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Климентьев за свое выступление набрал 14,366 балла.
Второе место занял Виктор Калюжин (13,933), третьим стал олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Артур Далалоян (13,733).
В упражнениях на коне лучшим стал Сергей Найдин (14,233), вторым — олимпийский чемпион Давид Белявский (13,866), третьим — Владислав Поляшов (13,766).
В вольных упражнениях первое место занял Кирилл Прокопьев, который набрал 13,900 балла. Второе место занял Даниел Маринов (13,766), третьим стал Иван Стретович (13,533).