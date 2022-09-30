Гимнаст Климентьев стал чемпионом Спартакиады в упражнениях на кольцах

Гимнаст Григорий Климентьев выиграл упражнения на кольцах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Климентьев за свое выступление набрал 14,366 балла.

Второе место занял Виктор Калюжин (13,933), третьим стал олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Артур Далалоян (13,733).

В упражнениях на коне лучшим стал Сергей Найдин (14,233), вторым — олимпийский чемпион Давид Белявский (13,866), третьим — Владислав Поляшов (13,766).

В вольных упражнениях первое место занял Кирилл Прокопьев, который набрал 13,900 балла. Второе место занял Даниел Маринов (13,766), третьим стал Иван Стретович (13,533).