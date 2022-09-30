Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 16:41

Гимнаст Климентьев стал чемпионом Спартакиады в упражнениях на кольцах

Иван Шитик
Корреспондент

Гимнаст Григорий Климентьев выиграл упражнения на кольцах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Климентьев за свое выступление набрал 14,366 балла.

Второе место занял Виктор Калюжин (13,933), третьим стал олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Артур Далалоян (13,733).

В упражнениях на коне лучшим стал Сергей Найдин (14,233), вторым — олимпийский чемпион Давид Белявский (13,866), третьим — Владислав Поляшов (13,766).

В вольных упражнениях первое место занял Кирилл Прокопьев, который набрал 13,900 балла. Второе место занял Даниел Маринов (13,766), третьим стал Иван Стретович (13,533).

Источник: https://tass.ru/sport/15922185
0
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мустафина — о своем тренерском стиле: «Они уважают нас — мы их. Доверие и любовь»

Мустафина рассказала об опыте работы судьей: «Взгляд с другой стороны. Приходит понимание»