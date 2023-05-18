Гимнаст Куляк готовится к Кубку России после окончания дисквалификации за политическую акцию

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнаст Иван Куляк в настоящее время продолжает готовиться к Кубку России.

«Годичная дисквалификация завершилась, теперь Иван может принимать участие в чемпионатах и Кубках России. Куляк не ослабил к себе требований во время отстранения, он продолжает тренироваться с основным составом сборной и готовится вместе со всеми к Кубку России. Однако тренеры продолжают ждать от этого спортсмена большего», — приводит ТАСС слова тренера.

Куляк был отстранен на один год от соревнований за демонстрацию буквы Z на форме в марте 2022 года на этапе Кубка мира в Дохе. Срок дисквалификации спортсмена завершился 17 мая 2023 года.

Кубок России по спортивной гимнастике будет проходить с 28 августа по 3 сентября.