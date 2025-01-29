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Париж-2024

Сегодня, 20:20

Гимнаст Маринов — о результатах Олимпийских игр: «Ничего сверхъестественного, Россия на перекладине конкурентна»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Победитель Игр БРИКС в спортивной гимнастике Даниел Маринов, восстанавливающийся в данный момент после операции на плече, в интервью «СЭ» дал оценку результатам соперников на Олимпийских играх в Париже.

— Параллельно с Кубком России шла Олимпиада в Париже. То, что ты там на своих коронных снарядах — брусьях, перекладине, удивило?

— Если говорить про брусья, там есть один недосягаемый спортсмен — китаец Цзоу Цзинъюань. Я даже не знаю, кто в мире смог бы его обойти. Отталкиваясь от его результатов, чистоты исполнения, сложности — это, конечно, что-то очень масштабное. Эталон. А вот на перекладине — ничего сверхъестественного, думал, что покажут что-то сложнее и, главное, выступят чище. Олимпиада убедила, что Россия на перекладине конкурентна.

Даниел Маринов. «Было бы неловко перед олимпийскими чемпионами». Гимнаст Маринов — о том, что звание ЗМС нужно действительно заслужить

Даниел Маринов
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