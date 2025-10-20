Гимнаст Маринов отобрался в финал чемпионата мира в многоборье

Российский гимнаст Даниел Маринов вышел в финал личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте. По итогам квалификации он набрал 81,932 балла и занял четвертое место. В финале выступят 24 спортсмена.

Маринов также прошел в финал в упражнениях на перекладине и в опорном прыжке.

Финал многоборья состоится 22 октября. Медали в опорном прыжке и на перекладине разыграют 25 октября.

Россияне выступают в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз они участвовали в чемпионате мира в октябре 2021 года в японском Китакюсю.