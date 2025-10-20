Видео
Спортивная гимнастика

20 октября, 10:30

Гимнаст Маринов отобрался в финал чемпионата мира в многоборье

Даниел Маринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский гимнаст Даниел Маринов вышел в финал личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте. По итогам квалификации он набрал 81,932 балла и занял четвертое место. В финале выступят 24 спортсмена.

Маринов также прошел в финал в упражнениях на перекладине и в опорном прыжке.

Финал многоборья состоится 22 октября. Медали в опорном прыжке и на перекладине разыграют 25 октября.

Россияне выступают в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз они участвовали в чемпионате мира в октябре 2021 года в японском Китакюсю.

8

  • Muslim Galeev

    Жевто-блакитный главное не отабрался )

    20.10.2025

  • Muslim Galeev

    Молодец укродрочеры сайта в трауре главное жидких геноцидников там нет.

    20.10.2025

  • Djin Ignatov

    Как видно приняли УСЛОВИЯ которые нашей стране предложили ! Ковырялись 5 лет и все же согласились ! И выступали без Флага и Гимна ! Это конечно войдет в нашу историю страны !

    20.10.2025

  • Горын

    На тупеньких не обижаюсь. На дерьмо тем более.

    20.10.2025

  • Олег Юшин

    Ты обиженная девочка)))

    20.10.2025

  • Mv Mv

    в многоборье еше наш 1 сопляк дооден был быть. Наверное не прошел

    20.10.2025

  • Горын

    Нейтральный белофлажный гимнаст неизвестно какой страны, отобрался в финал. И чё?

    20.10.2025

  • ezoloto

    СЭкс, а результаты квалификации с баллами не можете выложить, что ли ? Хотя бы первой шестерки. Или вы не владеете информацией ?! А остальные наши как, там же не один Маринов участвует ?

    20.10.2025

