Гимнаст Маринов отобрался в финал чемпионата мира в многоборье

20 октября, 10:30
Российский гимнаст Даниел Маринов вышел в финал личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте. По итогам квалификации он набрал 81,932 балла и занял четвертое место. В финале выступят 24 спортсмена.
Маринов также прошел в финал в упражнениях на перекладине и в опорном прыжке.
Финал многоборья состоится 22 октября. Медали в опорном прыжке и на перекладине разыграют 25 октября.
Россияне выступают в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз они участвовали в чемпионате мира в октябре 2021 года в японском Китакюсю.
Muslim Galeev
Жевто-блакитный главное не отабрался )
20.10.2025
Muslim Galeev
Молодец укродрочеры сайта в трауре главное жидких геноцидников там нет.
20.10.2025
Djin Ignatov
Как видно приняли УСЛОВИЯ которые нашей стране предложили ! Ковырялись 5 лет и все же согласились ! И выступали без Флага и Гимна ! Это конечно войдет в нашу историю страны !
20.10.2025
Горын
На тупеньких не обижаюсь. На дерьмо тем более.
20.10.2025
Олег Юшин
Ты обиженная девочка)))
20.10.2025
Mv Mv
в многоборье еше наш 1 сопляк дооден был быть. Наверное не прошел
20.10.2025
Горын
Нейтральный белофлажный гимнаст неизвестно какой страны, отобрался в финал. И чё?
20.10.2025
ezoloto
СЭкс, а результаты квалификации с баллами не можете выложить, что ли ? Хотя бы первой шестерки. Или вы не владеете информацией ?! А остальные наши как, там же не один Маринов участвует ?
20.10.2025