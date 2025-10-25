Гимнаст Маринов рассказал о поддержке со стороны иностранных спортсменов на ЧМ в Джакарте

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал об отношении иностранных спортсменов к атлетам из России на чемпионате мира в Джакарте. Маринов на турнире взял бронзу в упражнениях на брусьях.

«Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда. Во-первых, я сам со многими общался — в основном, конечно, с американцами, с англичанами, из Турции выступают наши друзья. Почувствовал со стороны японцев некоторую поддержку, Дайки (Хасимото, победитель чемпионата мира в многоборье) в конце подошел, приобнял, сказал на английском, что в следующий раз [повезет], все будет хорошо», — приводит слова Маринова ТАСС.

20-летний спортсмен отметил, что ему было приятно слышать такие слова от Хасимото, так как в современной гимнастике он лучший. Маринов заявил, что ему нужно стремиться обогнать японца.

Чемпионат мира-2025 по спортивной гимнастике в Джакарте стал первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В медальном зачете российские гимнасты заняли четвертое место, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовые медали.

На турнире в Индонезии россияне выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна.