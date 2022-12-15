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15 декабря, 15:22

Гимнаст Нагорный рассказал о поддержке со стороны американцев

Виктория Кравченко
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Спортивный гимнаст Никита Нагорный рассказал о том, как сейчас общается с зарубежными спортсменами. Он сообщил, что многие поддерживают россиян, что очень важно в нынешнее время.

«Недавно прошел чемпионат мира, я выкладывал посты с поддержкой ребят. Переписывался с ребятами из сборной США, они отмечали меня, писали, что России очень не хватает на чемпионате мира. Ребята из Китая, Японии, стран Европы писали слова поддержки и говорили, что без нас это не те соревнования», — заявил Нагорный Metaratings.ru.

МОК отстранил российский спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/gimnast-nagornyy-rasskazal-o-podderzhke-so-storony-amerikantsev-posle-otstraneniya-rossii-1439686/
Никита Нагорный
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Нагорный заявил, что поддержал бы переход российской гимнастики в Азию