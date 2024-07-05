Гимнаст Нагорный рассказал об условии, при котором его YouTube-канал могут восстановить

Российский гимнаст и блогер Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не верит в восстановление своего заблокированного YouTube-канала.

Канал насчитывал 600 тысяч подписчиков. В июне Нагорный попал в санкционный список США — 27-летний спортсмен занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

«У меня есть команда, которая занимается такими вопросами, но, скорее всего, спасти его нельзя. Мы отправили запрос, но нам прислали ответ, что это возможно только при наличии европейского гражданства», — ответил Нагорный.