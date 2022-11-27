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Сегодня, 11:59

Гимнаст Нагорный рассказал, почему решил остаться в спорте

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный объяснил, по какой причине решил остаться в спорте. Спортсмен надеется поучаствовать в Играх в Париже 2024 года.

«Мы продолжаем верить в лучшее, что нашу сборную допустят до участия до международных стартов. Нам очень важно попасть на ближайший чемпионат Европы, где будет проходить крайний отбор на Олимпийские игры. Поэтому я сейчас тренируюсь и держу форму только с одной надеждой, что чемпионат Европы пройдет с участием сборной команды России», — цитирует Нагорного ТАСС.

Чемпионат Европы 2023 года пройдет с 11 по 16 апреля в турецкой Анталии.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16436273
Никита Нагорный
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