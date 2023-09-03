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Сегодня, 10:46

Гимнаст Нагорный заявил, что готов еще год-два выступать без международных стартов

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что готов продолжать карьеру и без участия в международных стартах.

«У меня еще очень много сил. Если у нас впереди будут значимые соревнования, где я смогу представлять свою страну, то обязательно приближусь к своей оптимальной форме, пройду полноценный сбор — по две тренировки в день с восстановлением. Мне очень тяжело сейчас отменять все и готовиться к российским соревнованиям так, чтобы выступать в полную силу. Поймите, я выхожу на пик формы, предположим, к Кубку России, а дальше на том же чемпионате мира я не имею возможности себя реализовать», — цитирует Нагорного ТАСС.

2 сентября Нагорный занял первое место в вольных упражнениях на Кубке России. 26-летний спортсмен показал результат 14,266 балла

Источник: https://tass.ru/sport/18644927
Никита Нагорный
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