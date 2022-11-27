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Сегодня, 10:22

Гимнаст Никита Нагорный планирует выступить на Кубке Воронина

Виктория Кравченко
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Чемпион Олимпийских игр в командном многоборье гимнаст Никита Нагорный рассказал, что примет участие на Кубке Михаила Воронина в Москве. Соревнования пройдут с 28 ноября по 7 декабря.

«На шоу Немова в Москве 10 декабря я буду выступать однозначно. Но я также, возможно, приму участие в Кубке Воронина. С понедельника я начну тренироваться, и если мне хватит недели на подготовку, то я выступлю», — цитирует Нагорного ТАСС.

Последний раз гимнаст участвовал в соревнованиях в конце сентября, тогда он стал абсолютным чемпионом Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16436009
Никита Нагорный
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