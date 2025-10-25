Видео
25 октября, 13:06

Гимнаст Поляшов рассказал, что выступал на чемпионате мира с поврежденными ладонями

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский гимнаст Владислав Поляшов рассказал о проблемах с кожей на руках после выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

25 октября Поляшов занял шестое место в упраженениях на брусьях. Другой россиянин Даниел Маринов стал бронзовым призером.

«У меня постоянно есть проблемы с руками: кожа трескается, не такая эластичная, может, возраст уже не тот. Поэтому не столько я работаю на брусьях, как хотелось бы», — цитирует Поляшова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
