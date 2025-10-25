Гимнаст Якубов рассказал, что проблемы с нейтральным статусом не повлияли на его подготовку к ЧМ

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов рассказал, что проблемы с предоставлением нейтрального статуса не повлияли на его подготовку к чемпионату мира в Джакарте.

25 октября Якубов занял шестое место на чемпионате мира в опорном прыжке.

«Как бы оценил для себя выступление? Удовлетворительно. Я немного расстроился из-за того, что мог прыгнуть лучше, но не всегда идет так, как запланировал. Все нормально, я выступил, обошлось без травм. Ситуация с нейтральным статусом повлияла на подготовку? Нет, все шло своим чередом», — цитирует спортсмена ТАСС.

В апреле 22-летний Якубов получил отказ в предоставлении нейтрального статуса, но его повторная заявка была одобрена. Незадолго до начала чемпионата мира гимнаст получил возможность участвовать в международных соревнованиях.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.