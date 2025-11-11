Видео
Спортивная гимнастика

11 ноября, 09:19

Гимнастка Мельникова будет выступать в Бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz

Руслан Минаев

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выступит за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге.

«В среду я вылечу в Германию, чтобы в конце недели выступить за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в Бундеслиге», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ближайший тур женской Бундеслиги стартует 15 ноября в Эслингене. Мельникова выступит в одном из туров соревнований.

25-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой Токио-2020. На чемпионате мира в Индонезии она завоевала 2 золотые медали и 1 серебряную.

Источник: ТАСС
