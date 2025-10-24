24 октября, 22:40
Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала фото с медалями чемпионата мира в Джакарте.
«Замечательное окончание ЧМ-2025!» — написала спортсменка в Telegram-канале.
Российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке и в многоборье, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях. Мельникова теперь является трехкратной чемпионкой мира.
За спорт!
Красава!
25.10.2025
С детства за Уралмаш!
Звезда!
25.10.2025
Skorz.
Смело можно награждать медалью "За Доблестный Труд "! Лучшие поздравления !
24.10.2025