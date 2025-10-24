Мельникова опубликовала фото с медалями чемпионата мира в Джакарте

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала фото с медалями чемпионата мира в Джакарте.

«Замечательное окончание ЧМ-2025!» — написала спортсменка в Telegram-канале.

Российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке и в многоборье, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях. Мельникова теперь является трехкратной чемпионкой мира.