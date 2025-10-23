Гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в Джакарте в многоборье

23 октября, 16:35
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в многоборье. Турнир проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка набрала 55,066 балла.
Второе место заняла американка Лиэн Вон — 54,966 балла. Третьей стала китаянка Чжан Цинъин — 54,633 балла.
Россиянка Людмила Рощина заняла 11-е место, набрав 51,999 балла.
25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
