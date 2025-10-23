Гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в Джакарте в многоборье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в многоборье. Турнир проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка набрала 55,066 балла. Второе место заняла американка Лиэн Вон — 54,966 балла. Третьей стала китаянка Чжан Цинъин — 54,633 балла. Россиянка Людмила Рощина заняла 11-е место, набрав 51,999 балла. 25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония). Мельникова — королева! Россиянка вернула титул абсолютной чемпионки мира Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Valeri Ангелина умничка! 23.10.2025

marchela13 Браво,супер,в такое то время. УМНИЧКА! 23.10.2025

Елисей Петров Красотка! 23.10.2025

Jean4 И это еще после перерыва в выступлениях. Браво! 23.10.2025

Bache Gabrielsen Невероятно, но факт. Молодчина. 23.10.2025

Андрей Гридасов Вот это и есть настоящая суперзвезда в мировом спорте, подтвердившая своё законное лидерство в спортивной гимнастике! 23.10.2025

andy1962 Браво, Ангелина!!! Ценность этой победы невозможно преувеличить. Доказала, что даже во время отстранения наша гимнастика - лучшая в мире! По баллам видно как сдерживали тебя и тянули за уши американку. Но не смогли. 23.10.2025

Александр Евгеньевич Приходько Молодчина!!! 23.10.2025