Спортивная гимнастика

23 октября, 16:35

Гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в Джакарте в многоборье

Руслан Минаев
Ангелина Мельникова.
Фото Reuters

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в многоборье. Турнир проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка набрала 55,066 балла.

Второе место заняла американка Лиэн Вон — 54,966 балла. Третьей стала китаянка Чжан Цинъин — 54,633 балла.

Россиянка Людмила Рощина заняла 11-е место, набрав 51,999 балла.

25-летняя Мельникова стала 2-кратной чемпионкой мира. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Ангелина Мельникова.Мельникова — королева! Россиянка вернула титул абсолютной чемпионки мира

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте проходит с 19 по 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

    Ангелина Мельникова
