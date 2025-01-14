Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 10:52

Гимнастка Герасимова завершила профессиональную карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что гимнастка Елена Герасимова завершила карьеру.

«Лена Герасимова приняла решение завершить спортивную карьеру, но хочет продолжать выступать на студенческих соревнованиях. Спортсменку в последние годы преследовали травмы, из-за этого ей очень тяжело было переносить тренировочные нагрузки, которые испытывают члены сборной», — цитирует Родионенко ТАСС.

По словам Родионенко, 20-летняя спортсменка может стать тренером молодежной сборной страны.

В 2021 году спортсменка принимала участие в летней Олимпиаде в Токио, а также чемпионате Европы в Базеле (Швейцария). Герасимова — двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
Читайте также
SVT сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море
Звезда «Динамо» отказывается возвращаться в Россию. Трансферные слухи РПЛ
Вильфанд пообещал теплую погоду в России до конца января
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
В Махачкале выявили причинившую ущерб более чем в 180 млн рублей майнинг-ферму
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Сегодня
Вчера
Неделя