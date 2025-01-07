Гимнастка Листунова может выступить за итальянский клуб

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Виктории Листуновой предложили выступить за один из итальянских клубов на чемпионате страны.
«Совсем скоро Виктория Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под эгидой FIG только в нейтральном статусе, однако на национальные клубные турниры эти ограничения не распространяются.
19-летняя Листунова также является победительницей чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье.