Гимнастка Листунова осталась довольна выступлениями в отдельных видах на Спартакиаде

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике-2020 Виктория Листунова заявила, что довольна своими выступлениями в опорном прыжке и в упражнениях на разновысоких брусьях на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. 17-летняя гимнастка стала первой в этих дисциплинах.

«Довольна опорным прыжком. Удалось достаточно неплохо выполнить два прыжка, с учетом того, что второй опорный прыжок во время разминки я не разминала, я разминала только первый. И пошла как бы сразу, слету. В принципе довольна», — приводит слова Листуновой ТАСС.

Листунова также рассказала, что справилась с задачей во время выступления на брусьях, так как не допустила падений.

«Не совершила падений, удалось выполнить программу от начала до конца. Это в первую очередь задача. А в остальном, конечно, были недочеты, ошибки, но рада, что все получилось», — добавила Листунова.

В опорном прыжке Листунова набрала 13,883 балла и заняла первое место на Спартакиаде в Казани. Гимнастка также стала лучшей в упражнениях на разновысоких брусьях (15,100).